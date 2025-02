Przed tą kolejką ligi hiszpańskiej Robert Lewandowski prowadził z Kylianem Mbappe w wyścigu o trofeum Pichichi wynikiem 19:16. Francuski gwiazdor zdobył jednak gola w zremisowanym z Osasuną meczu na Estadio El Sadar. Do było jego trafienie numer 17.

Na swoją odpowiedź Lewandowski nie musiał czekać zbyt długo, bo zaledwie do 28. minuty meczu z Rayo Vallecano . Polak w pięknym stylu wykorzystał rzut karny wywalczony wcześniej przez Inigo Martineza . Obrońca Barcelony przy rzucie rożnym był faulowany przez rywala w bardzo nieodpowiedzialny sposób.

Lewandowski z golem przeciwko Rayo. Przewaga nad Mbappe utrzymana

Do końca sezonu ligi hiszpańskiej zostało jeszcze 14 kolejek. Zarówno Polak, jak i Francuz są w swoim strzelaniu bardzo regularni. To może być walka "na żyletki" do ostatniego spotkania.