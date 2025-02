Niespodzianka w składzie Barcelony. Kuriozalny powód, to znowu się wydarzyło

W wyjściowym składzie FC Barcelona na mecz domowy z Rayo Vallecano doszło do jednej dużej niespodzianki. W pierwszej "jedenastce" nie znalazł się bowiem Jules Kounde - absolutny filar bloku defensywnego zespołu, który w tym sezonie rozegrał zdecydowanie najwięcej minut. "Jijantes" Gerarda Romero informuje o powodzie takie decyzji Hansiego Flicka. Jest on dość kuriozalny, ale nie wydarzyło się to po raz pierwszy.