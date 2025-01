Sabalenka wreszcie przemówiła, wyznała bolesną prawdę. Nagle padły słowa o Idze Świątek

Kiedy jasne stało się, że to Madison Keys, a nie Iga Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką w finale Australian Open, sztab szkoleniowy liderki rankingu WTA mógł przez chwilę poczuć się nieco pewniej. Białorusinka pięciokrotnie mierzyła się Amerykanką i przegrała zaledwie raz. Keys pokazała się w Melbourne ze świetnej strony, ale to Sabalenka była murowaną faworytką.

Udało jej się to w Cincinnati, gdzie w półfinale pewnie pokonała Świątek 6:3, 6:3. Zawieszenie Polki, a co za tym idzie absencja w kilku istotnych turniejach w Azji pomogły Białorusince odzyskać prowadzenie w rankingu WTA, którym cieszy się do teraz. Różnica pomiędzy liderką i wiceliderką zmalała po Australian Open do zaledwie 186 punktów.