Musisz to przeżyć, by wiedzieć" – Świątek z dystansem o bólu porażki. WIDEO

Wiadomo, jak wygląda ranking WTA po turnieju w Dosze. Ile Świątek traci do Sabalenki?

Wiadomo było, że strata Świątek do liderującej Sabalenki powiększy się, ale teraz sprawy nabrały oficjalnego charakteru. Iga traci do Aryny już nie 186 punktów, a 806. Podium zamyka Coco Gauff. Dla Białorusinki oznacza to rozpoczęcie 26. tygodnia z tytułem najlepszej rakiety świata, a także awans na 16. miejsce (ex aeqo z Dinarą Safiną) na liście wszech czasów pod względem liczby tygodni spędzonych na szczycie notowania.