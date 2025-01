Sabalenka przeżyła w ubiegłym roku dramat. Ujawniła, jak poradziła sobie ze stratą

Przez pierwsze dni od wypłynięcia do mediów tragicznej wiadomości Sabalenka nie zabierała w tej sprawie głosu. Nie zrezygnowała natomiast z udziału w rozgrywkach WTA 1000 w Miami , co było wyjątkowo zaskakującym posunięciem. Chociaż w momencie śmierci Kołcowa nie byli już razem, tenisistka mocno odczuła jego odejście. W środę na CANAL+ premierę miał film dokumentalny poświęcony Białorusince o tytule "Być numerem jeden". Tenisistka zdecydowała się w nim opowiedzieć, jak poradziła sobie ze śmiercią byłego ukochanego.

Wokół śmierci byłego partnera Sabalenki narosło wiele plotek. "Ludzie lubią rozmawiać"

- Ludzie lubią rozmawiać, a kiedy jesteś osobą obecną w mediach, tworzą różne historie, pragną znaleźć coś złego u osoby, która odniosła sukces tylko po to, żeby sami poczuli się lepiej. Bardzo się cieszę, że nie mierzyłam się z tym sama. Miałam obok siebie mój team, mojego chłopaka, którzy pomogli mi zrozumieć, co się dzieje. Myślę, że przeszłam przez to doświadczenie, będąc bardzo silną kobietą - dodała Białorusinka.

Utytułowana tenisistka stosunkowo szybko doszła do siebie i wróciła na zwycięską ścieżkę. Przegrała co prawda w finałach w Madrycie i w Rzymie z Igą Świątek, ale później sięgnęła po tytuł US Open, a do tego dołożyła także triumf w Cincinnati i Wuhan.