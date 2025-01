Sabalence puściły hamulce w Melbourne. Cisnęła rakietą, potem zalała się łzami

To był mecz godny finału Australian Open. Faworyzowana Aryna Sabalenka za nic w świecie nie spodziewała się zapewne tak dobrej dyspozycji ze strony Madison Keys. Amerykanka rozpoczęła fenomenalnie, ponieważ bezproblemowo triumfowała w secie otwarcia. W drugim do głosu doszła Białorusinka, która doprowadziła do wyrównania. Decydująca partia długo zmierzała do super tie-breaka. W końcówce dało jednak znać ogromne doświadczenie 29-latki. Niedawna pogromczyni Igi Świątek przełamała mińszczankę i zalała się łzami szczęścia, bo po raz pierwszy w karierze triumfowała w Wielkim Szlemie.

