Trener Świątek wściekł się podczas meczu. Co za słowa! Kamery to zarejestrowały

Świątek w wybornej formie w Rzymie. Powalczy o pierwszy taki sukces w karierze

Iga Świątek, pomimo swojego młodego wieku, już nazywana jest "królową mączki". Nawet, jeśli ktoś miał w tej kwestii jakieś wątpliwości, swoimi występami w Rzymie 22-latka udowadnia swoją dominację. Najlepsza rakieta świata podczas trwającego turnieju nie bierze jeńców. Pokonała kolejno Bernardę Perę, Juliję Putincewą, Angelique Kerber, Madison Keys i Coco Gauff. Mało tego, w drodze do finału nie przegrała nawet seta! Choć w finale zmierzy się z najtrudniejszą możliwą rywalką, Aryną Sabalenką, podejdzie do niego z klasycznej dla siebie pozycji faworytki.

Wiktorowski wściekł się na brak znajomości obyczajów

Tenis to sport znacząco różniący się od piłki nożnej czy siatkówki pod względem kibicowskim. Większość meczów odbywa się w zupełnej ciszy, co sprzyja koncentracji zawodników. Iga Świątek wzbudza jednak tak wielkie emocje, że fanów zgromadzonych na trybunach ponosi entuzjazm. Miało to miejsce podczas niedawnego półfinałowego spotkania z Coco Gauff. Z trybun w pewnym momencie popłynęły słowa: "Jazda, Iga, jazda!", co ewidentnie nie spotkało się z aprobatą trenera 22-latki.