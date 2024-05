Sabalenka znów na drodze Świątek. Białorusinka próbuje gierek z publicznością

Associated Press / © 2024 Associated Press

Iga Świątek - Bernarda Pera. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Kolejne wielkie starcie. Białorusinka zaciera ręce

Rewanżu już nie może się doczekać Sabalenka, która w pomeczowym wywiadzie przyznała, że bardzo liczy na to, iż będzie to kolejna wielka bitwa, ale tym razem to ona, z pomocą włoskich fanów, których zaczepiła w trakcie wypowiedzi, wyjdzie z niej zwycięstwo.