Trwa turniej WTA 1000 w Rzymie . W rywalizacji udział bierze między innymi Coco Gauff , która czeka na swój pierwszy triumf w tym sezonie na mączce. W Stuttgarcie młoda Amerykanka pożegnała się z zawodami w ćwierćfinale. Gorzej było w kolejnych rozgrywkach . W stolicy Hiszpanii odpadła już w czwartej rundzie. We Włoszech 20-latka ze Stanów Zjednoczonych na razie nie ma powodów do zmartwień .

Zarzuty pod adresem znanej tenisistki. Trener Coco Gauff powiedział wprost, co myśli

Po meczu Amerykanki z 26-latką trener trzeciej zawodniczki rankingu WTA Brad Gilbert skrytykował Paulę Badosę w swoich mediach społecznościowych. Mężczyzna zwrócił uwagę na celowe zachowanie sportsmenki, która w jego opinii wytrącała z równowagi jego podopieczną na korcie, podrzucając często piłkę do serwisu, by zaraz ją złapać.

Mówiłem o tym już wiele razy: łapanie piłki przy wyrzucie nie powinno być dozwolone. To, że możesz złapać piłkę trzy razy z rzędu i nie dostać nawet ostrzeżenia za przeciąganie gry, jest więcej niż śmieszne. Tak samo łapanie piłki 45 razy w spotkaniu. To jest zadziwiające. Stawia to zawodnika na returnie w bardzo niekorzystnej sytuacji

Co ciekawe, w ćwierćfinale Iga Świątek otrzymała od sędzi ostrzeżenie. Marija Cicak pospieszała 22-latkę, by ta wykonała swój serwis. Raszynianka odniosła się do tej sytuacji w pomeczowym wywiadzie dla Canal+. "Szczerze powiedziawszy, ja lubię czasem powtórzyć sobie ten mój wyrzut serwisowy. Ogólnie moja rutyna przedserwisowa jest trochę długa, ale przyznam, że nie zwracam na to uwagi, bo jest wielu zawodników i zawodniczek, którzy łamią rakiety, wywalają piłki w trybuny i nie dostają ostrzeżeń, a ja zawsze dostanę ostrzeżenie za długie przygotowanie, albo że pójdę do ręcznika. Więc już nie myślę o tym. Takie są zasady, trzeba się dostosować" - przyznała pierwsza rakieta świata.