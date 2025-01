Iga Świątek dość udanie zainaugurowała nowy sezon. Zmagania w Australian Open zakończyła co prawda na półfinale, ale to i tak sukces. Poza tym - dzięki wygranej Madison Keys nad Aryną Sabalenką w ostatecznym starciu - znacznie zmniejszyła swoją stratę do Białorusinki w zaktualizowanym niedawno rankingu WTA . Obecnie wynosi ona już nie ponad 1,5 tys., a zaledwie 186 punktów.

Mimo że różnica jest niewielka, w najbliższym czasie raczej nie dojdzie do zmian na szczycie. Potwierdzono, że obie tenisistki staną do zmagań w zbliżających się wielkimi krokami turniejach WTA 1000 w Dosze (9-15 lutego) i Dubaju (16-22 lutego), ale to Polka ma więcej do stracenia. Będzie bowiem bronić łącznie wówczas zdobytych 1390 punktów. Z kolei Sabalenka ryzykuje mało, wszak w 2024 roku w Katarze nie zagrała, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odpadła po pierwszym meczu. Reklama

Udział w konkursach WTA 1000 to okazja do zdobycia i rankingowych punktów i sporej sumy pieniędzy. W zeszłym roku - dzięki zwycięstwu w Dosze - Iga zarobiła 523 tysiące dolarów, czyli ponad 2,1 miliona złotych. Później, po dotarciu do dubajskiego półfinału, dołożyła jeszcze 158 tys. dolarów (ok. 630 tys. złotych). Z wyliczeń WTA wynika, że łącznie w swojej karierze Polka wywalczyła 34 mln 842 tys. 891 dolarów (ok. 146 mln zł). Nie oznacza to jednak, że jest najbogatszą czynną tenisistką świata.

Oto ranking najlepiej zarabiających tenisistek i tenisistów 2024. Na którym miejscu Iga Świątek?

Brytyjski "The Sun" opublikował najnowszy ranking, który wygląda dość zaskakująco. Stworzono zestawienie najlepiej zarabiających w 2024 roku tenisistów i tenisistek świata. O ile pierwsze miejsce wśród mężczyzn niekoniecznie dziwi (zajmuje je lider ATP Jannik Sinner z majątkiem wyliczonym na 15,9 mln funtów), o tyle nazwisko liderki może być niespodzianką. To Emma Raducanu, 56. rakieta świata, która w ubiegłym roku z kortu podniosła "jedynie" 735 tys. funtów, ale jej całościowy majątek oszacowano na 10,3 mln funtów. Reklama

Skąd taka suma? Według dziennikarzy powołujących się na analizy JeffBet i raporty Forbesa większość pieniędzy Brytyjka zarobiła dzięki umowom sponsorskim. Jest związana z m.in. takimi markami jak Nike, Dior, Tiffany&Co, Vodafone oraz British Airways.

W 2024 roku Raducanu zarobiła oszałamiającą kwotę 9,6 miliona funtów tylko na umowach sponsorskich ~ - czytamy.

Ranking nie jest jednak całkiem precyzyjny. Uwzględnia bowiem zarobki Raducanu i na korcie i poza nim. Gdyby również innym zawodnikom i zawodniczkom dorzucić finansowe gratyfikacje z tytułu umów sponsorskich, wyglądałby być może trochę inaczej. Które miejsce zajęłaby w nim Świątek? Gdyby pominąć nazwisko Raducanu, Polka znalazłaby się na 6. miejscu. Wyprzedziliby ją Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka i Coco Gauff.

Najlepiej zarabiający tenisiści i tenisistki w 2024 roku, TOP 10:

1. Jannik Sinner (15,9 mln funtów)

*Emma Raducanu (10,3 mln)

2. Alexander Zverev (9,3 mln)

3. Carlos Alcaraz (8,3 mln)

4. Aryna Sabalenka (7,8 mln)

5. Coco Gauff (7,5 mln)

6. Iga Świątek (6,9 mln)

7. Taylor Fritz (6,6 mln)

8. Daniił Miedwiediew (5,3 mln)

9. Jasmine Paolini (4,7 mln) Reklama

10. Casper Ruud (4,6 mln)

W pierwszej dwudziestce znalazły się też miejsca dla takich znanych tenisowych nazwisk jak Andriej Rublow (4,5 mln), Qinwen Zheng (4,5 mln), Barbora Krejcikova (3,8 mln), Novak Djokovic (3,6 mln), Alex De Minaur (3,5 mln), Stefanos Tsitsipas (3,4 mln), Jessica Pegula (3,4 mln), Jelena Rybakina (3,1 mln), Grigor Dimitrow (3 mln) oraz Holger Rune (2,7 mln).

Reklama Musisz to przeżyć, by wiedzieć" – Świątek z dystansem o bólu porażki. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Emma Raducanu i Iga Świątek, Australian Open 2025 / MARK AVELLINO / ANADOLU / Anadolu via AFP / AFP

Emma Raducanu / David Gray / AFP