Mistrzyni Wimbledonu rezygnuje z Indian Wells. Fatalny komunikat tuż przed turniejem

Trwa już odliczanie do Indian Wells, a kibice nie kryją sporych oczekiwań wobec wyników Igi Świątek. Raszynianka czeka wciąż na triumf w pierwszym turnieju w sezonie i choć była tego bliska na Australian Open, a także WTA Doha, zatrzymała się na półfinale. A do rozgrywek w Kalifornii przystąpi jako obrończyni tytułu. To do czegoś zobowiązuje.