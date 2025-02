Dramat trzykrotnego mistrza Polski, mogą wyrzucić go z ligi. Na to nie przymkną oka

To może być prawdziwy wstrząs. Ekstraliga Żużlowa traci powoli cierpliwość do Unii Tarnów. Klub z licencją nadzorowaną nie wysłał wymaganych dokumentów, a władze ligi skarżą się, że z prezesem klubu nie ma kontaktu. W PZM słyszymy o panującym w klubie bałaganie, ale pobłażania nie będzie. Jeśli Unia w ciągu kilku dni nie prześle audytu, to zbierze się zespół licencyjny, który może nawet wyrzucić Tarnów z ligi.