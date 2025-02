Polscy siatkarze już w półfinale. Gigant pokonany, Fabian Drzyzga nie dał rady

Wygrana 3:1 w meczu wyjazdowym stawiała Asseco Resovię w dobrej sytuacji przed rewanżem. Do awansu wystarczało im wygranie dwóch setów. W dodatku rzeszowianie pozostawali niepokonani we wszystkich rozgrywkach od 10 spotkań. Tę serię przedłużyli we wtorek, pieczętując awans do półfinału. I to mimo że do meczu z Fenerbahce przystąpili osłabieni, a w dodatku rywale naskoczyli na nich w pierwszym secie.

Reklama