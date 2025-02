O 0:5 z Wisłą już wszyscy zapomną. Zwariowane sceny, ekstraklasowicz poza Pucharem Polski

Ruch do poniedziałkowego starcia podchodził podwójnie zmotywowany. Piłkarze doskonale mieli świadomość tego, że w najlepszym scenariuszu zaledwie dwa mecze dzielą ich od wielkiego finału na PGE Narodowym. Podrażnił ich dodatkowo sobotni blamaż z Wisłą Kraków. Na wypełnionym po brzegi Stadionie Śląskim podopieczni Mariusza Jopa robili, co tylko chcieli i triumfowali aż 5:0. W województwie śląskim zrobiło się nerwowo. Za pośrednictwem platformy X w mocnych słowach do zawodników zwrócił się nawet prezydent miasta.

