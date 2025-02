Marcin Gortat przez wiele lat z dumą reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej, nie tylko jako członek drużyny narodowej, ale również jako jeden z niewielu Polaków w historii koszykówki, którzy występowali w lidze NBA. Pochodzący z Łodzi gwiazdor współpracował m.in. z Orlando Magic, Phoenix Suns i Washington Wizards , a swoją karierę zakończył w klubie Los Angeles Clippers . To właśnie między innymi dzięki występom w NBA "The Polish Hammer" może liczyć na imponującą emeryturę i z roku na rok powiększa swój majątek.

Marcin Gortat z kolejną ogromną inwestycją. Żaneta Gortat-Stanisławka ujawnia

" Będą to nieskomplikowane, funkcjonalne produkty pielęgnacyjne dla panów, dostępne cenowo dla każdego. Segment męskich kosmetyków nadal jest na wczesnym etapie rozwoju - panowie rzadko samodzielnie kupują tego typu produkty, wciąż to kobiety najczęściej odpowiadają za te zakupy. Na początku nasza marka dla mężczyzn pojawi się w Polsce - tu chcemy sprawdzić, czy warto rozszerzyć ją na kolejne rynki. Jeśli okaże się, że tak, rozważymy ekspansję na Stany Zjednoczone, zwłaszcza że niewielu zawodników NBA decydowało się na stworzenie własnej linii kosmetyków" - zdradziła.

Żaneta Gortat-Stanisławska ujawniła, że ona i jej mąż planują nawiązać współpracę ze sportowcami, którzy mieliby możliwość stworzenia limitowanych serii kosmetyków. "Chcemy rozwijać ten brand w duchu sportowym - planujemy tworzyć limitowane serie we współpracy ze sportowcami mniej popularnymi niż piłkarze czy tenisiści, ale reprezentującymi światowe wyniki w swoich dyscyplinach sportowych " - podsumowała krótko.

Kobieta przyznała, że do tej pory ona i jej mąż zainwestowali w ten projekt kilkadziesiąt milionów złotych i mają nadzieję, że zakończy się on sukcesem. Jest jednak świadoma tego, że aby ich firma stała się jedną z najlepszych na arenie międzynarodowej, prawdopodobnie będą oni musieli dołożyć do biznesu jeszcze niemałe pieniądze.