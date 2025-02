6 minut i gol Lewandowskiego. Grad bramek w Barcelonie, jeszcze niczego nie wiemy

FC Barcelona pod koniec lutego rozpoczęła jeden z najbardziej wymagających okresów w obecnie trwającym sezonie . W sobotę podopieczni Hansiego Flicka rywalizowali na wyjeździe z Las Palmas . Dzisiaj do stolicy Katalonii zawitało Atletico, a jeszcze przecież przed piłkarzami kolejne ligowe pojedynki, rewanż z madrytczykami w Pucharze Króla oraz co najważniejsze dwumecz z Benficą Lizbona o ćwierćfinał Champions League. Niemiecki szkoleniowiec musi z tego powodu odpowiednio rotować składem. Efekt? W wyjściowej jedenastce 25 lutego zabrakło Roberta Lewandowskiego .

Stojący w bramce gospodarzy Wojciech Szczęsny już od samego początku miał za to ręce pełne roboty. Atletico bardzo szybko uciszyło Stadion Olimpijski, obejmując prowadzenie po pierwszych kilkudziesięciu sekundach gry. Po golu Juliana Alvareza nie minęła nawet minuta, a Polak skapitulował po raz drugi, po strzale Antoine’a Griezmanna . " Hansi Flick ściąga kurtkę. Koniec żartów" - zauważył profil "BarcaInfo" w serwisie X. I żarty rzeczywiście się skończyły.

Piorunujące wejście Lewandowskiego. Polak z kolejnym trafieniem w sezonie

Miejscowi błyskawicznie zabrali się za odrabianie strat. 19 minuta? Kontaktowe trafienie Pedriego. 21 minuta? Już remis, ponieważ z gola cieszył się Pau Cubarsi. FC Barcelona na tym nie zamierzała przestawać . Tuż przed zejściem obu zespołów do szatni kibiców w granatowo-bordowych barwach do euforii doprowadził Inigo Martinez . Postronni obserwatorzy lepszej pierwszej połowy po prostu nie mogli sobie wyobrazić. Podczas niej absolutnie nie warto było mrugać.

W końcowej fazie potyczki do grających kolegów dołączył Robert Lewandowski. Polak natychmiastowo zaakcentował swoją obecność na boisku. Już po sześciu minutach jeden z pierwszych kontaktów snajpera z piłką zakończył się trafieniem dla "Blaugrany". A asystował mu Lamine Yamal, którego występ we wtorkowej konfrontacji jeszcze do niedawna był poważnie zagrożony.