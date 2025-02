Świątek zmartwiła kibiców. A Radwańska stanęła przed kamerą, padło kluczowe zdanie

Dawno Iga Świątek nie miała tak wymagającego początku sezonu . Raszynianka wciąż czeka na pierwszy tegoroczny triumf, a ponadto na korcie prezentuje się coraz bardziej nerwowo. W Dosze cisnęła rakietą o podłoże. Zaledwie tydzień później do zaskakujących scen doszło tuż po przegranym ćwierćfinale z Mirrą Andriejewą. 23-latka nie podała wtedy ręki Wimowi Fissettowi i szybkim krokiem udała się do szatni.

O tej scenie szybko zrobiło się głośno w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. "Dyskusja już rozgorzała, fora internetowe rozgrzane do czerwoności. "Daria Abramowicz, zwolnić panią psycholog, bo Iga się posypała". Ok, nie wygląda to najlepiej. Daria Abramowicz, która tyle lat już jest Igą, ma twardy orzech do zgryzienia. Zasadne jest pytanie, czy posypała się głowa przez tenis, czy tenis posypał się przez głowę, bo to są dwie najważniejsze zależności" - mówił między innymi Lech Sidor na antenie "Meczyki.pl".