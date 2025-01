Po triumfie Keys podziękowała rywalce i - przede wszystkim - swojemu zespołowi. " Wierzyli we mnie nawet wtedy, gdy ja w siebie nie wierzyłam. Pomagali mi. W zeszłym roku było bardzo trudno, miałam kontuzje, nie wiedziałam, czy będę w stanie grać na takim poziomie, mieć to trofeum w rękach" - mówiła wyraźnie wzruszona.

Australian Open. Burza wokół Igi Świątek, nie mogą jej darować

Głośnym echem odbija się zamieszczone przez jednego z kibiców wideo, na którym widać, jak Świątek, zamiast przygotowywać się do odebrania piłki, niejako zmusza rywalkę do opóźnienia serwisu, wykonując energiczne ruchy przy linii końcowej. Zdaniem części internautów wiceliderka rankingu WTA powinna otrzymać za to karę w postaci co najmniej upomnienia. "Zasady to zasady. Chyba że nazywasz się Iga Świątek" - ironicznie podsumował obrazek użytkownik sieci.