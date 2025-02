Spięcie w Dubaju, głośno o relacjach Świątek i Fisette'a. Belg otrzymał przykrą wiadomość

Najpierw Doha, a później Dubaj. Narasta napięcie wokół Igi Świątek

Rozgoryczona Świątek na tyle nie mogła pogodzić się z porażką, że nie podała ręki swojemu trenerowi . Wim Fissette sam ruszył do Polki, ale został przez nią zignorowany, co nie uszło uwadze kamer. To wystarczyło, żeby plotki zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu.

Spięcie na linii Świątek - Fissette? Dawid Celt zabrał głos

- Myślę, że był to zbieg okoliczności. Team na nią czekał, wpadli na siebie, Iga była mocno sfrustrowana tym, co się działo. Absolutnie nie jest to nic nadzwyczajnego. To jest po prostu sport, ogromne emocje. A to wszystko się nie ułożyło po myśli Igi, więc nie sprowadzałbym do tego, że tam jest jakaś zła atmosfera czy zły klimat. Tak jak przynajmniej to czytam - podsumował.