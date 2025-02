Najman szykuje się na powrót do oktagonu. Wskazał potencjalnego rywala

Marcin Najman to absolutna legenda polskich sportów walki. Swoją przygodę zaczął w wieku niespełna 11 lat, gdy zaczął trenować karate shotokan . Będąc w szkole średniej "El Testosteron" zdecydował się na treningi kick-boxingu , a w latach 1998-1999 był wicemistrzem Polski juniorów w formule light contact. W tak zwanym międzyczasie Najman zaczął także na poważnie myśleć o karierze bokserskiej i to właśnie tej dyscyplinie zdecydował się poświęcić.

W 2001 roku pochodzący z Częstochowy gwiazdor zadebiutował w boksie zawodowym, jednak już po kilku latach stwierdził, że nie zamierza się ograniczać jedynie do pięściarstwa i rozpoczął karierę w MMA. Wówczas podpisał umowę z KSW i stoczył dla tej federacji kilka walk. Wkrótce potem “Cesarz" postanowił zadebiutować we freak fightach i choć w ostatnich latach współpracował z wieloma federacjami, najbliższa jego sercu z pewnością pozostaje Fame MMA, do której wracał wielokrotnie.