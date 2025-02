Hitowe wieści ws. Pudzianowskiego. Dwóch na jednego, w środowisku wrze

Kiedy po głośnej gali Fame MMA 23 Natan Marcoń i Adrian Cios zaczęli wyzywać do walki i obrażać publicznie Mariusza Pudzianowskiego , w mediach odebrano to jako zwykłą prowokację i próbę zrobienia wokół siebie większego szumu. "Pudzian" na regularnie pojawiające się w przestrzeni medialnej zaczepki nie odpowiadał. Część kibiców, znając jednak charakter 48-latka, spodziewała się, że ten płazem tego nie puści.

Pudzianowski w Fame MMA? Wieszczą sensacyjny ruch "Pudziana"

W ostatnich tygodniach coraz częściej zaczęły pojawiać się plotki o możliwym debiucie "Pudziana" we freak fightach, jednak sam zainteresowany się do nich odnieść nie chciał. Rąbek tajemnicy dziennikarze odsłonili dopiero we wtorek. Matchmaker KSW, Wojsław Rysiewski, w rozmowie z Arturem Mazurem zapytany został o możliwy debiut Pudzianowskiego we freak fightach. Ten rozłożył ramiona i lakonicznie odpowiedział, że to pytanie do Martina Lewandowskiego.