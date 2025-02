Hansi Flick znów namieszał. Zmiany w kadrze Barcelony

Pewnie miejsce między słupkami miał Wojciech Szczęsny, ale wątpliwości zaczynały się od zestawienia środka defensywy. "Mundo Deportivo", "AS", a także "MARCA" spodziewały się, że miejsce obok Inigo Martineza zajmie Pau Cubarsi. "SPORT" awizował do gry w wyjściowym składzie Ronald Araujo. Kibice obawiali się również o to, czy zdolny do gry będzie Lamine Yamal.