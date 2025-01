Iga Świątek powtórzyła w tym sezonie swój najlepszy w karierze wynik na Australian Open, docierając aż do półfinału. Z marzeń o tytule ograbiła ją Amerykanka Madison Keys, wygrywając po zaciętym pojedynku, w którym wiceliderka rankingu WTA nie wykorzystała piłki meczowej. Sama Polka przyznała potem, że miejsce w czołowej czwórce wielkoszlemowych zmagań nie zaspokaja jej sportowych ambicji , choć jest zadowolona z wykonanej przez siebie pracy. Reklama

- Mogę podsumować ostatnie, bardzo wartościowe tygodnie. Z pewnością to był świetny, bardzo solidnie przepracowany czas. W tym roku Australia dała mi więcej satysfakcji, więcej kolorów, więcej dobrych doświadczeń. Można nawet powiedzieć, że się zaprzyjaźniłyśmy. Choć oczywiście mam niedosyt związany z samym wynikiem w Melbourne, to patrząc realnie widzimy i wiemy, jak dobrą robotę zrobiliśmy i do czego zmierzamy - napisała Iga Świątek w swoich mediach społecznościowych.

Postawa naszej tenisistki na kortach w Melbourne wywołała rzecz jasna masę burzliwych dyskusji wśród ekspertów. Część z nich chwaliła 23-latkę za to, co zaprezentowała na twardej nawierzchni, na której osiągała już przecież sukcesy, lecz która nie jest jej ulubioną. W tym gronie znalazła się między innymi renomowana redakcja "The Athletic".

- Zdecydowanie udowodniła, że może grać na swoim najwyższym poziomie lub zbliżyć się do niego w turnieju wielkoszlemowym na korcie twardym. To powinno być jej głównym wnioskiem z turnieju, a nie jakiekolwiek długotrwałe żale po przegranej w zaciętym półfinale. Światek wyglądała bardziej jak zawodniczka, która zdominowała WTA Tour w 2022 i 2023 roku, po serii porażek w 2024 roku, w których stała się przewidywalna i wpadała w panikę, gdy przeciwniczki - szczególnie te mocno uderzające, takie jak Keys - zaczynały grać na swoim topowym poziomie - pochwalili grę Polki na Australian Open tamtejsi dziennikarze . Reklama

Andy Roddick zabrał głos ws. Igi Świątek. I uderzył w krytyków Polki

Nie zabrakło jednak i głosów krytyki pod adresem Igi Świątek, które twierdzą, że Iga Świątek nie ma odpowiednich narzędzi, by - mimo triumfu w US Open w 2022 roku - odnosić sukcesy w Wielkim Szlemie poza Rolandem Garrosem. W osoby głoszące takie opinie uderzył w swoim podcaście były lider rankingu ATP - Andy Roddick. Amerykanin stanął w obronie Polki, wróżąc ją świetlaną przyszłość, nie tylko na mączce.

- Nie chcę słuchać waszego świergotu dotyczącego mączki w zestawieniu z twardą nawierzchnią czy czymkolwiek innym. Iga wygra garść Wielkich Szlemów poza kortami ziemnymi. Ona po prostu to zrobi, ma dopiero 23 lata. A przy okazji, gdy będzie próbowała tego dokonać, wygra jeszcze z pięć Rolandów Garrosów. Więc oszczędźcie sobie, każdy jest lepszy na jednej z nawierzchni. Wcale nie oznacza to, że później wielkoszlemowy tytuł liczy się mniej - stwierdził Andy Roddick.

Jak zaznaczył przy tym triumfator US Open z 2023 roku, to, że Iga Świątek nie radzi sobie na twardych kortach tak, jak na mączce, nie oznacza że na twardych kortach radzi sobie źle. Nie należy więc krytykować jej za to, że na jednej z nawierzchni tak zdecydowanie przewyższa resztę stawki. Reklama

