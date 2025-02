Iga Świątek u boku innej kobiety. To też pani psycholog. W sieci wielkie poruszenie

Iga Świątek jest już w Stanach Zjednoczonych. Sposobi się tam do startu w turnieju WTA 1000 w Indian Wells, a następnie w Miami Open na Florydzie. W ramach relaksu wybrała się do hali Chase Center w San Francisco, gdzie obejrzała mecz NBA: Golden State Warriors - Charlotte Hornets. Internauci szybko zauważyli, że oprócz Darii Abramowicz towarzyszy jej inna kobieta. Jak się okazuje, to również pani psycholog.