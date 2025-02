Zero litości dla Mourinho, bezwzględna dyskwalifikacja. Ujawniono haniebne słowa

Na ten mecz czekała cała piłkarska Turcja. W poniedziałek doszło do ligowego starcia dwóch zaciekłych rywali: Galatasaray kontra Fenerbahce. Na murawie padł bezbramkowy remis. Dzisiaj więcej mówi się o tym, co wydarzyło się poza boiskiem.

W roli głównej po raz kolejny wystąpił Jose Mourinho, trener Fenerbahce. Na konferenecji prasowej chwalił słoweńskiego arbitra Slavko Vinczicia. Nie omieszkał jednak przy tym obrazić rywali. Reklama

Mourinho znów powiedział wszystko, co pomyślał. Cztery mecze obejrzy z trybun

Stało się to w momencie, kiedy "The Special One" mówił o sytuacji Yusufa Akciceka. Młody zawodnik zespołu gości próbował wymusić rzut karny. Mimo niesportowego zachowania nie otrzymał napomnienia.

- Gdyby sędzią był Turek, to po takiej symulce i biorąc pod uwagę to, że ludzie z ławki Galatasaray skakali jak małpy, młody piłkarz dostałby żółtą kartkę. I po pięciu minutach musiałbym go zmienić - oznajmił.

Obóz rywala natychmiast oskarżył Portugalczyka o rasizm i wysunął żądania orzeczenia surowej kary. Nie był to jednak jedyny "numer" w wykonaniu Mourinho tamtego wieczoru. Po meczu wszedł do szatni sędziów i zwrócił się do arbitra technicznego, którym był Turek: - Gdybyś ty prowadził ten mecz, mielibyśmy tutaj katastrofę".

Komisja dyscyplinarna Super Lig zawiesiła portugalskiego gwiazdora na cztery spotkania. W oficjalnym komunikacie nie padło jednak słowo "rasizm". Główny zainteresowany zapowiedział skierowanie do sądu pozwu przeciwko Galatasaray za zniesławienie, jakim miało być... posądzenie o rasizm. Reklama

Drużyna, której zawodnikiem pozostaje Sebastian Szymański, będzie sobie musiała radzić bez pierwszego szkoleniowca w potyczkach z Antalyasporem, Samsunsporem, Bodrumsporem oraz Trabzonsporem.

W tabeli Fenebahce zajmuje pozycję wicelidera, tracąc do liderującej "Galaty" sześć punktów.

Jose Mourinho / AFP

Jose Mourinho /