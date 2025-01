Ogłaszają "prawdę" ws. Igi Świątek. Zarzut obalony. "Niszczycielski efekt"

Od zakończenia wielkoszlemowej rywalizacji na kortach Australian Open minęło już kilka dni, lecz wciąż nie milkną echa tego, co wydarzyło się w Melbourne. Była to bowiem pierwsza w tym sezonie okazja, by zobaczyć w walce o prestiżowe trofeum czołowe tenisistki rankingu WTA i porównać, jak spisują się po przepracowaniu kolejnego presezonu.

Po półfinałowej porażce z Madison Keys ochłonęła już Iga Świątek, która w tegorocznej edycji Australian Open wyrównała swój najlepszy wynik osiągnięty na tej imprezie w 2022 roku. Polska tenisistka nie kryje jednak, że sam awans do najlepszej czwórki turnieju stanowi dla niej rozczarowanie.

- Choć oczywiście mam niedosyt związany z samym wynikiem w Melbourne, to patrząc realnie widzimy i wiemy, jak dobrą robotę zrobiliśmy i do czego zmierzamy. Pora złapać oddech po intensywnym pre seasonie i rozpocząć projekt Middle East Swing. Do zobaczenia niedługo - napisała wiceliderka rankingu WTA w poście podsumowującym całe Australian Open.

Australian Open. Media: Iga Świątek wysłała w świat jasny sygnał

Mimo półfinałowej porażki Iga Świątek może mieć po występie w Melbourne spore powody do zadowolenia. Przekonują o tym chociażby eksperci renomowanego portalu "The Athletic" pisząc o "twardej prawdzie Igi Świątek" i nawiązując w ten sposób do nawierzchni, jaka pokrywa australijskie korty. Jak czytamy w podsumowaniu występu Polki, nasza tenisistka pokazała światu swoją jakość, jaką dysponuje na twardej nawierzchni.

- Zdecydowanie udowodniła, że może grać na swoim najwyższym poziomie lub zbliżyć się do niego w turnieju wielkoszlemowym na korcie twardym. To powinno być jej głównym wnioskiem z turnieju, a nie jakiekolwiek długotrwałe żale po przegranej w zaciętym półfinale. Światek wyglądała bardziej jak zawodniczka, która zdominowała WTA Tour w 2022 i 2023 roku, po serii porażek w 2024 roku, w których stała się przewidywalna i wpadała w panikę, gdy przeciwniczki - szczególnie te mocno uderzające, takie jak Keys - zaczynały grać na swoim topowym poziomie - chwali grę Igi Świątek "The Athletic".

Tamtejsi dziennikarze postanowili obalić także stawiany często Idze Świątek zarzut, że radzi sobie ona wyśmienicie wyłącznie na mączce, podczas gdy Aryna Sabalenka specjalizuje się głównie w grze na twardych kortach. - W turniejach WTA 1000 i innych imprezach Iga Świątek rządziła tak, jak na mączce. Od swojego pierwszego triumfu w Rolandzie Garrosie w 2020 roku, wygrała 82 procent spotkań na tej nawierzchni, zdobywając 12 tytułów. W tym samym czasie odsetek zwycięstw Aryny Sabalenki wyniósł 75 procent, przy 10 tytułach. Znacznie przewyższyła Świątek na twardym korcie w Wielkim Szlemie, ale ich ogólny bilans pokazuje, że jakakolwiek charakterystyka ich rywalizacji sprowadzona do starcia specjalistki od mączki ze specjalistką od twardych kortów jest daleka od prawdy - zaznaczono.

Iga Świątek została pochwalona także za to, że ponownie wspięła się na swoje wyżyny, znów dominując swoje rywalki i sprawiając, że jej forhend niósł ze sobą "niszczycielski efekt".

