Reprezentantka Polski szantażowana. Jest ciąg dalszy afery, płyną skandaliczne słowa z Rosji

Jekaterina Kurakowa, choć urodziła się w Rosji, to z sukcesami reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej . Pomimo zaledwie 22 lat na karku, zawodniczka należy już do szerokiej europejskiej czołówki i z roku na rok podnosi swoje umiejętności. Niestety w ostatnim czasie głośno o niej jest nie ze względu na spektakularne wyniki. Sportsmenka przeżywa trudne chwile, ponieważ pozwała jednego z francuskich fotografów, który spreparował zdjęcie, a następnie szantażował łyżwiarkę publikacją fotografii .

Tatjana Tarasowa znów przesadziła. Stanęła po stronie szantażysty

"Zrobił to, żeby to rozpowszechnić i zarobić pieniądze, bo musiał coś zjeść. Gdyby ją sfotografował w sukience, nikogo to nie zainteresowało, nikt nie zwróciłby uwagi na te zdjęcia. Dlatego zdjął jej sukienkę, pozostawiając ją nagą. Ona wniosła przeciwko niemu pozew, więc co nas to obchodzi?" - dodała.