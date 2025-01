Iga Świątek przez drabinkę tegorocznego Australian Open szła jak burza, rozbijając kolejne rywalki, między innymi - w trzeciej rundzie - Emmę Raducanu, mistrzynię US Open z 2021 roku. I tak Polka dotarła do półfinału nie tracąc choćby jednego seta. Ba, w pierwszych pięciu spotkaniach rywalki urwały jej zaledwie 14 gemów.

Niestety, 23-latka nie była w stanie awansować do wielkiego finału. Drogę zagrodziła jej późniejsza mistrzyni - Madison Keys, która pokonała Polkę po zaciętym, trzysetowym pojedynku , a następnie pokonała Arynę Sabalenkę, sięgając po tytuł. Idze Świątek pozostało więc zadowolić się wyrównaniem najlepszego wyniku z Melbourne z 2022 roku.

Iga Świątek podsumowała tegoroczne Australian Open

Starcie naszej tenisistki z reprezentantką Stanów Zjednoczonych miało miejsce w minionym tygodniu. Teraz, po pięciu dniach przerwy, Iga Świątek postanowiła wrócić do tamtych wydarzeń, podsumowując to, co wydarzyło się na kortach Australian Open.