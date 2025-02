Sportowcy świętują Tłusty Czwartek. "Lewa" zaskoczyła, siatkarze najlepsi

To ci sportowcy zjedli najwięcej pączków. Siatkarze przodują

Wśród sportowców, którzy postanowili pochwalić się swoimi "pączkowymi łowami" pojawiło się, co ciekawe, najwięcej siatkarzy. Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski czy Anna Kurek to tylko niektóre osoby, które postanowiły święcić Tłusty Czwartek, nie powstrzymując się od zakupu i zjedzenia paru pączków. " Dzisiaj można bez limitów " - napisał na Instagramie Tomasz Fornal.

Pączkami zajadał się również gwiazdor piłki ręcznej, Kamil Syprzak, który stwierdził, że "jak Tłusty Czwartek, to musi być tłusto". Co najmniej jednego pączusia zafundował sobie również Michał Kwiatkowski, który napisał na stories, że w Polsce trwa właśnie Tłusty Czwartek, a jeśli jest się na Majorce, to najlepiej udać się do polecanej przez niego cukierni.