Bartosz Kurek już lepszy od Wilfredo Leona. Nie było litości, skończyło się nokautem

Kadra ZAKS-y na czwartkowy mecz była w stanie, jakiego trener Andrea Giani dawno nie oglądał. Włoch miał bowiem do dyspozycji wszystkich siatkarzy . Kontuzje i choroby wyleczyli m.in. nieobecni ostatnio Igor Grobelny czy David Smith . Powodów do narzekania nie miał zresztą również Daniel Pliński , szkoleniowiec gości, bo brakowało mu tylko zmagającego się z poważniejszymi problemami Moritza Karlitzka.

Kędzierzynianie do niedawna wygrywali mecz za meczem, ale ostatnio nie sprostali dwóm mocarzom PlusLigi. W ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski przegrali z PGE Projektem Warszawa, w ligowym klasyku nie dali rady Jastrzębskiemu Węglowi . Mecz z Indykpolem AZS rozpoczęli jednak znakomicie, od trzech wygranych akcji. Po kilku kolejnych minutach prowadzili już 115, kiedy kontrataki wykończyli Grobelny i Bartosz Kurek . Pliński poprosił o przerwę i apelował do siatkarzy o odwagę .

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pomęczyła się tylko w drugim secie. Jest zwycięstwo i awans

Po olsztyńskiej stronie zawodził Manuel Armoa. Argentyńczyk, który zastępuje Karlitzka, skończył tylko 22 procent z 18 piłek w ataku. Na trzecią partię już nie wyszedł, zastąpił go Mateusz Janikowski. Tyle że już przy stanie 10:7 dla ZAKS-y przyjmujący został zmieniony, zastąpił go Kamil Szymendera - i w pierwszej akcji został zablokowany przez Kurka. A jakby tego było mało, nie poradził sobie z przyjęciem zagrywki Urbanowicza. Przewaga kędzierzynian błyskawicznie wzrosła do siedmiu punktów i losy meczu były w zasadzie rozstrzygnięte. Punkt do przewagi zagrywką dorzucił Mateusz Poręba, ZAKSA przypieczętowała zwycięski mecz wygraną 25:15. Nagrodę dla MVP otrzymał Kurek.