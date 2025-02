Tak wyglądała Iga Świątek 10 lat temu. Odnaleziono stare nagranie

Vlog nagrano we Francji w 2015 roku. 10 lat temu Iga Świątek jeździła już na zagraniczne turnieje dla juniorek i grała z tenisistkami z całego świata. Jednocześnie cieszyła się czasem spędzonym z innymi polskimi zawodniczkami i zachowywała się bardzo przyjaźnie wobec rywalek.

Iga Świątek na vlogu sprzed 10 lat

Iga Świątek dorastała już w czasie, gdy aparaty fotograficzne i telefony komórkowe miały funkcje nagrywania i tworzenie vlogów stawało się coraz powszechniejsze. Aktualna wiceliderka rankingu WTA miała kiedyś wielkie marzenia o tym, by grać w tenisa na najwyższym poziomie. Lubiła też bardzo spędzać czas z koleżankami i rejestrować to, co działo się wokół.