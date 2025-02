Zabójczy cios w dogrywce zdecydował. Znamy komplet półfinalistów Pucharu Polski

Na Konwiktorskiej drużyna z Małopolski meldowała się więc pełna entuzjazmu i nadziei na awans do półfinału Pucharu Polski . Stawała wprawdzie naprzeciw zespołowi, który od czterech spotkań pozostawał niepokonany, ale na co dzień rywalizuje na zapleczu Ekstraklasy. Wskazanie faworyta tego starcia nie było zadaniem łatwym .

Piłkarskie szachy przy Konwiktorskiej. Ciosy padły dopiero po przerwie

Już w ósmej minucie gry doszło do pierwszej boiskowej kontrowersji . Gospodarze domagali się podyktowania rzutu karnego za rzekome zagranie ręką Konrada Stępnia . Arbiter Paweł Malec nie przychylił się jednak do tej sugestii, posiłkując się informacją otrzymaną "na słuchawkę" od sędziów odpowiadających za VAR.

Jak się okazało, był to... najbardziej emocjonujący moment pierwszej połowy. Optyczną przewagę posiadały wprawdzie "Czarne Koszule", ale nie przekładało się to na klarowne sytuacje podbramkowe. Goście z kolei kurczowo wyczekiwali na okazję do kontry .

Jeszcze przed upływem godziny - raptem na przestrzeni kilku minut - trener gości dokonał czterech zmian. Szybko przyniosło to pożądany efekt. Wprowadzony na murawę Antoni Klimek zgrał idealnie głową do Giermana Barkowskija, a ten z bliskiej odległości wepchnął futbolówkę do siatki, doprowadzając do wyrównania.