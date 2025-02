Polka zaś odpuściła, pojawiła się dopiero w Londynie. Nie była to jedyna taka sytuacja w ostatnim czasie, niemniej na razie plan zakłada inny scenariusz. A w nim i tak pojawi się co najmniej dwutygodniowy czas na odpoczynek i lżejsze treningi .

Iga Świątek ma zagrać w czerwcu w Hesji. Plakat organizatorów WTA 500 w Bad Homburg mówi wszystko

Dla Igi Świątek występ ten jest związany jednak z pewnym ryzykiem . Polka nie ma w zwyczaju zgłaszać się do turniejów w tygodniach poprzedzających start Wielkiego Szlema. Woli wtedy przygotować się do zawodów, formę sprawdzić gdzieś indziej. Tak robi zawsze przed Australian Open, United Cup było jej ostatnią rywalizacją. Podobnie i odpoczywała przed Roland Garros (tydzień przerwy po Rzymie) oraz US Open (tydzień przerwy po Cinacinnati). Na trawie też mogło być podobnie.

Świątek nie miała jednak zbyt dużego wyboru. Odpadał z punktu nowy WTA 500 w londyńskim Queen's Club, bo to w tygodniu zaraz po Roland Garros. Optymalnym wydawał się więc być turniej WTA 500 w Berlinie, do którego bardzo trudno jest się dostać. Polka miałaby jednak pewny start. Jak widać uznała, że lepsza jest jednak dwutygodniowa przerwa po mączce.

Zostaje więc Bad Homburg, tuż przed Wimbledonem. Startowała w nim dwa lata temu, ale wtedy była to impreza WTA 250, z gorszą obsadą. Przed półfinałem z Lucią Bronzetii raszynianka wycofała się z rywalizacji, tłumacząc to niedyspozycją zdrowotną. W grę wchodziło jednak ryzyko, że dzień lub dwa po finale będzie musiała wystąpić w Londynie. Na trawie o nieco innej specyfice, do tego zmęczona. Wyjechała więc do Anglii, tam zaliczyła swój najlepszy Wimbledonem, dotarła do ćwierćifnału. Przegrała wtedy z Eliną Switoliną.