Piątek coraz bliżej głośnego transferu. Poruszenie w Turcji, gigant dołączył do wyścigu

Krzysztof Piątek w przeciągu półtora roku stał się jedną z legend Basaksehiru, a najlepiej o jego pozycji w Turcji świadczy fakt, że kiedy tylko przytrafi mu się kilka spotkań bez strzelonego gola, urasta to do miana sensacji. A to wspaniała laurka dla reprezentanta Polski, którego przygody z Herthą Berlin, Fiorentiną, czy Salernitaną zakończyły się fiaskiem.