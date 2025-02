Historia Świątek w Dubaju mogła potoczyć się inaczej? Oświadczenie o bakterii E. coli

Peyton Stearns przyznaje. W Dubaju miała poważne problemy

Czy wydarzenia w Dubaju mogłyby potoczyć się inaczej, gdyby Świątek w ćwierćfinale zagrała nie z Andriejewą, a Stearns? Nie jest to scenariusz nierealny, chociaż 17-letniej Rosjance trzeba oddać, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spisała się kapitalnie i całkowicie zasłużyła na zwycięstwo . Nowe światło na jej mecz o ćwierćfinał rzuca jednak ostatnie oświadczenie Stearns. Jak się okazuje, Amerykanka w Dubaju zmagała się z problemami, przez które nie mogła postawić się Rosjance tak, jakby zrobiła to w optymalnej formie.

We wpisie zamieszczonym przez 23-latkę w środę 26 lutego czytamy, że ta przez ostatnie trzy tygodnie zmagała się z problemami żołądkowymi. "Ostatnie trzy tygodnie to była ciężka jazda... ciągły ból żołądka, wyczerpanie, wycieczki do łazienki i brak odpowiedzi na to, co się dzieje" - zaczęła.