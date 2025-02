Ostatnie turnieje w Dosze i Dubaju nie ułożyły się po myśli Igi Świątek. Poszło jej słabiej niż w zeszłym roku, przez co nie obroniła zdobytych wówczas punktów i powiększyła swoją stratę do liderującej w rankingu WTA Aryny Sabalenki. Jeszcze niedawno dystans między obiema tenisistkami wynosił 186 punktów, później było to 806 "oczek", a obecnie to już 1091 pkt. Różnica nie będzie prosta do odrobienia i Polka zapewne zdaje sobie z tego sprawę. Reklama

Po przegranym meczu z Mirrą Andriejewą ( 3:6, 3:6 ) media obiegło nagranie, na którym udokumentowano zachowanie Igi względem Wima Fissette'a. Gdy wiceliderka rankingu WTA schodziła z kortu, trener podszedł do niej i wyciągnął rękę. Jego gest został zignorowany, przez co część kibiców zaczęła zastanawiać się nad jakością relacji na linii tenisistka - szkoleniowiec. Spekulacje ucięła Daria Sulgostowska, menedżerka PR Świątek.

Porażki to część sportu, tak jak emocje im towarzyszące. W dzisiejszej sytuacji nie ma drugiego dna i proszę o niedorabianie daleko idących teorii, jeśli chodzi o relację Igi z trenerem, która była i jest bardzo dobra ~ - powiedziała Przeglądowi Sportowemu Onet.

Komentarza w podobnym tonie udzieliła później sama Iga . "Z pewnością nie były to wyniki i gra, których chciałam i jasne, że potrzebowałam kilku godzin, aby to przerobić i przetrawić. Niemniej jednak ciężka praca i tour trwają cały czas, prawda? A więc teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków" - napisała w mediach społecznościowych.

Jednak echa wydarzeń z Dubaju nie milkną. Temat wraca jak bumerang.

Zaraz Indian Wells, a tu takie słowa o Idze Świątek. Ma wrażenie, że "coś tam się dzieje niepokojącego"

Gesty Świątek z meczu z Andriejewą pod lupę bierze ekspert od mowy ciała i odczytywania emocji, Łukasz Kaca. "Przede wszystkim było widać zmianę w zachowaniu Igi" - rozpoczyna, cytowany przez Fakt. Zaznacza, że "błędy w tenisie to normalna sprawa" i nic dziwnego, że popełniająca je Polka mogła czuć negatywne emocje. Niepokoi go natomiast coś innego. Jego zdaniem w poprzednich spotkaniach - gdy Idze coś wychodziło na korcie - potrafiła okazać satysfakcję i radość, a w pojedynku z Rosjanką tego zabrakło. Reklama

"W meczu z Andriejewą tego nie widziałem. Nawet po wygranych punktach wyglądało to tak, jakby nadal miała do siebie pretensje" - tłumaczy. I od razu precyzuje, o co chodzi. "W jej gestach i wyrazie twarzy widać było dużo złości, wręcz pogardy. Mówię oczywiście o mikroekspresjach twarzy, to nie chodzi o to, że ona kimś gardzi. Te momenty, gdy Iga podnosi wargę i marszczy czoło i to głównie po swoich zagraniach. Tak jakby ona była po prostu niezadowolona z tego, jak gra" - ocenia.

Kaca odnosi się również do zachowania Świątek względem trenera. Po jej sposobie poruszania się i ekspresji wnioskuje, że tenisistka "ewidentnie była wściekła". "Mam wrażenie, że coś tam się dzieje niepokojącego pomiędzy nią a trenerem. To spekulacje, ale być może Iga miała jakąś ustaloną strategię na ten mecz i starała się ją realizować, Tyle że nie do końca w nią wierzyła, w takiej sytuacji człowiek ma gdzieś z tyłu głowy poczucie, że tak być nie powinno" - podsumowuje ekspert.

Obecnie Iga Świątek szykuje się do następnego turnieju. Tym razem spróbuje swoich sił w Indian Wells (2-16 marca). I tutaj będzie miała czego bronić, wszak w zeszłym roku wygrała zawody, pokonując w finale Marię Sakari 6:4, 6:0. W Kalifornii triumfowała również w 2022 roku, także po zwycięstwie nad Greczynką (6:4, 6:1). Reklama

Reklama Mirra Andreeva (RUS) pokonała Igę Świątek (POL). Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Wim Fissette i Iga Świątek / DAVID GRAY / AFP / AFP