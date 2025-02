Wpadka Polki, ale książę bił jej brawo. Austriacy pomagają jej w PŚ. "Gdyby nie to, nie byłoby mnie w Trondheim"

Joanna Kil po biegu ze startu wspólnego na 5 kilometrów zajmowała 19. miejsce. 24-latka narzekała trochę na przygotowanie nart. Na skoczni z kolei spisała się słabo, choć na treningach przed mistrzostwami świata wyglądało to - jak zapewniała - znacznie lepiej.

Kil przed dwoma laty w Planicy zajęła 19. miejsce w rywalizacji metodą Gundersena. Teraz w mass starcie sklasyfikowana została na 29. pozycji. Szansę na poprawę swojego wyniku będzie miała jeszcze w drugiej konkurencji - właśnie w "Gundersenie". Reklama

Reklama Piesiewicz o tzw. ''Zbrodni VAT'' w PKOl: Jeżeli mówimy o jakimś praniu pieniędzy, to jest szaleństwo / Polsat News / Polsat News

Joanna Kil straciła pracę i zmieniła klub. "Gdyby nie oni, nie byłby mnie na tych mistrzostwach"

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Pierwsza ocena na gorąco po starcie?

Joanna Kil: - Nie najlepiej. To były zły dzień dla mnie. Nie najlepszy bieg i nie najlepszy skok. Wszystko złożyło się na to, że to jest słaby dzień dla mnie. Nie skreślam jednak jeszcze tych mistrzostw świata, bo mam jeszcze szansę się poprawić.

Zabrakło sił na tę trudną konkurencję, czy zdecydowało nie najlepsze samopoczucie?



- Nie chcę zwalać winy na nic, bo ta zazwyczaj leży po obu stronach. Moja dyspozycja nie była tego dnia najlepsza, ale też nie miałam dobrych nart na bieg. Czułam to mocno na zjazdach i na podbiegach. Narty po prostu nie jechały. One zamiast na tej wodzie, jaka była na trasie, nie jechały, tylko się topiły. To już po pierwszym okrążeniu skreśliło moje szanse, bo trasa jest mocno przygotowana na jazdę, a tej u mnie nie było. Dziewczyny uciekały mi na moich oczach. I to nie dlatego, że brakowało mi sił.



Mam wsparcie od trenera austriackiej kadry na zawodach. Mam też od niego cały plan treningowy i mam serwis. To jest dla mnie bardzo dużo. Gdyby zatem nie pomoc z Austrii, to prawdopodobnie nie jeździłabym w ogóle na Puchary Świata. Bardzo to doceniam i jestem im wdzięczna, bo dzięki nim mogę rywalizować na najwyższym poziomie. ~ Joanna Kil dla Interia Sport

Ten sezon jest dla ciebie udany, choć wolałabyś pewnie widzieć większy postęp? Reklama

- Wszyscy pracujemy na to, by było jak najlepiej. Myślałam, że w tym sezonie będę mogła trochę więcej powalczyć w Pucharze Świata. Wyszło tylko trochę lepiej niż w poprzednim, bo tym razem dwa razy byłam w "15". To na pewno jest jeden z pozytywów tego sezonu. Co będzie dalej, to czas pokaże.

Kobieca kombinacja norweska się rozwija. W programie mistrzostw świata jest o jedną konkurencję więcej u kobiet.

- W Planicy przed dwoma laty był tylko Gundersen, a teraz mamy jeszcze mass start. Rzeczywiście kombinacja norweska u kobiet rozwija się, ale też wyrównuje się poziom. Jeszcze dwa lata temu nie myślałam o "20". Po prostu przyszłam, skoczyłam, przebiegłam i byłam w niej. Teraz wypadłam z niej.

Mass start to szalenie trudna konkurencja. Zaraz po biegu idziecie niemal od razu na serię próbną na skoczni, a po chwili jest konkurs. Wszystko strasznie szybko się dzieje.

- To prawda. Trudno jest przestawić się z biegu w tak szybkim tempie na skoki. Po biegu nie zdążyłam nawet rozbiegać tego dystansu. Tylko od razu spakowałam rzeczy i poszliśmy z trenerami na skocznię. Taka jednak specyfika tej konkurencji. W niej bardzo szybko wszystko się dzieje.

Reklama

Wynik poniżej oczekiwań, ale za to zebrałaś brawa od księcia Haakona, który w czwartek obserwuje to, co się dzieje na mistrzostwach świata w Trondheim. Nie każda zawodniczka dostała brawa od następcy tronu w Norwegii.

- To chyba powinnam się cieszyć. To bardzo miły gest. Zwłaszcza taka persona.

Przed sezonem miałaś lepsze warunki przygotowań niż w poprzednich latach?

- Różnica jest znaczna. Mam przede wszystkim trenera, który jeździ ze mną na zawody. To Tomek Zięba. Jesteśmy podłączeni pod kadrę męską. Razem z nimi trenujemy w Zakopanem z trenerami Wojtkiem Marusarzem i Szczepanem Kupczakiem. Dlatego nastawiałam się na to, że ten sezon będzie o wiele lepszy. Trenuję przecież w grupie, a w niej zawsze jest łatwiej. Tak jednak wyszło. Może taki sezon też jest potrzebny.



A jak wygląda współpraca z Austriakami?

- Mam wsparcie od trenera austriackiej kadry na zawodach. Mam też od niego cały plan treningowy i mam serwis. To jest dla mnie bardzo dużo. Czasami pomaga nam Wiktor Kubiński, ale on głównie jeździ z chłopakami na Puchary Kontynentalne. Gdyby zatem nie pomoc z Austrii, to prawdopodobnie nie jeździłabym w ogóle na Puchary Świata. Bardzo to doceniam i jestem im wdzięczna, bo dzięki nim mogę rywalizować na najwyższym poziomie.

Reklama

Do tego byś mogła rywalizować z najlepszymi, brakuje chyba znacznie lepszej dyspozycji na skoczni?

- Od jakiegoś czasu o tym ciągle mówię. To jest jednak chyba u mnie problem w głowie. Nie wiem, czy ktoś mi uwierzy, ale na treningach oddaję naprawdę dobre skoki. Dlatego tak bardzo to boli i tak bardzo jestem zawiedziona po skokach konkursowych. Przed mistrzostwami świata trenowałam w Zakopanem z trenerem Józefem Jarząbkiem. Moje skoki naprawdę były dobre. Tu na treningach też nie wyglądało to źle. Sama jestem sobie winna, że w zawodach nie wyszło.



Trenujesz i pracujesz dalej jako trener, czy stawiasz tylko na sport?

- Niestety losy w klubie nie potoczyły się na moją korzyść. W KS Chochołów zamknięta została sekcja biegów narciarskich, w której byłam trenerką. Straciłam zatem pracę. Nie skończyło się to jednak źle, bo znalazłam sponsora. Cieszę się, że mi pomagają i mnie wspierają. Gdyby nie oni, to pewnie nie byłoby mnie na tych mistrzostwach. Od listopada skupiałem się zatem tylko na sporcie. Reklama

Przy okazji zmieniłaś też klub.

- Tak. Jestem teraz zawodniczką LKS Poroniec Poronin. Andrzej Gąsienica wyciągnął rękę w moją stronę. Załatwił wszystkie formalności i przyjął mnie do klubu zaraz przed sezonem, bo na tydzień przed zawodami Pucharu Świata w Lillehammer.



W Trondheim - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Joanna Kil / Julia Piątkowska / Newspix

Książę Haakon i księżniczka Mette-Marti w czasie MŚ w narciarstwie klasycznym w Trondheim / Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP