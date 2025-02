Rosyjski skandalista znów dał o sobie znać. Dostał ostrzeżenie i się zaczęło. "Jesteś miękki"

Adel Nour i spięcia z rosyjskimi zawodnikami to w świecie tenisa nic nowego. Znany arbiter nie daje sobie wchodzić na głowę gwiazdom, co na własnej skórze w poprzednich latach odczuli między innymi Karen Chaczanow, Andriej Rublow czy bohater tego tekstu - Daniił Miedwiediew. Niesamowitą aferę wywołał zwłaszcza pierwszy z wymienionych panów. "To jest po prostu jakiś żart. Każdy widział aut. Jesteś pijany? Co ty tutaj robisz? Nie powinieneś tutaj być" - wykrzyczał do sędziego w 2020 roku, gdy ten przyznał punkt przeciwnikowi. Potem za swoje słowa przeprosił, lecz niesmak pozostał.

