Arynka Sabalenka ma niekorzystny bilans spotkań z Igą Świątek, z którą do momentu sobotniego finału w Rzymie mierzyła się dziesięciokrotnie. Trzy spotkania wygrała Białorusinka, siedem razy górą była Polka, która dwa tygodnie temu po emocjonującym i wyrównanym boju pokonała drugą rakietę świata w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie.

Jedenaste starcie obu gwiazd było więc dla zawodniczki z Mińska okazją nie tylko do podreperowania swoich statystyk w starciu ze Świątek, ale też do rewanżu za porażkę w Hiszpanii. To jej się jednak nie udało - Polka ponownie była lepsza i oddała rywalce zaledwie pięć gemów, triumfując 6:2, 6:3 i po raz trzeci w karierze zgarniając trofeum dla najlepszej zawodniczki turnieju WTA 1000 w Rzymie.