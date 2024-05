WTA reaguje na wyczyn Świątek. Nagły komunikat po zwycięstwie nad Sabalenką

Iga Świątek ma patent na wygrywanie z Aryną Sabalenką, co najlepiej udowodnił finał Mutua Madryt Open. Dwie najlepsze tenisistki globu dały wspaniałe show i pokaz tenisa na najwyższym możliwym poziomie, jednak zwyciężczyni mogła być tylko jedna. I na szczęście górą z tego pojedynku wyszła Polka . Apetyty kibiców zostały mocno rozbudzone przed "drugim daniem" - finałem WTA Rzym.

Los chciał, że najlepiej w stolicy Włoch prezentowały się Świątek i Sabalenka i znów przyszło im rywalizować o trofeum. Białorusinka odważnie zapowiadała, że postara się, aby tym razem miał on inny przebieg . I istotnie tak było. Raszyniance zwycięstwo przyszło o wiele łatwiej, aniżeli w Hiszpanii .

Niebywały popis Świątek w finale. Sabalenka błyskawicznie zdominowana

Świątek pozostawała całkowicie skupiona na celu i szybko doprowadziła seta do końca, triumfując 6:2. W przerwie Sabalenka wyraźnie opanowała nieco nerwy, co przełożyło się na lepszą postawę na korcie. W drugim gemie była o włos od przełamania raszynianki, jednak ta obroniła pięć break pintów i doprowadziła do stanu 1:1.