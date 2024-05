Świątek z tytułem i jeszcze taka wiadomość z rankingu. Podwójny cios dla Sabalenki

To nie koniec dobrych wiadomości dla 22-latki. Nasza tenisistka osiągnęła jeden cel, który gwarantuje jej większy spokój w rankingu WTA. Trzeci tytuł w Rzymie zapewnił jej kolejne tygodnie na szczycie kobiecego zestawienia. Do tej pory Iga Świątek miała gwarancję liderki co najmniej do końca Roland Garros. To dawało łącznie min. 106 tygodni. Teraz jej przewaga zrobiła się na tyle duża, że ani Aryna Sabalenka, ani będąca za jej plecami Coco Gauff nie mają nawet matematycznych szans na wyprzedzenie Polki po wielkoszlemowych zmaganiach w Paryżu .

To oznacza, że nasza reprezentantka zapewniła sobie utrzymanie pozycji liderki rankingu co najmniej do końca turnieju WTA 500 w Berlinie. Wydłuży zatem swoje panowanie o co najmniej dwa tygodnie, co w sumie da już 108. W historycznym zestawieniu Iga coraz bardziej zbliża się do Justine Henin. Belgijka przewodziła kobiecemu tenisowi przez 117 tygodni.