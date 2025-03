Nie żyje Eddie Jordan. To on otworzył drzwi do wielkiej kariery Schumacherowi

O śmierci Eddiego Jordana poinformowała jego rodzina. 76-latek odszedł na 10 dni przed swoimi 77. urodzinami we własnym domu w Republice Południowej Afryki. W zeszłym tygodniu Irlandczyk poinformował, że choruje na raka prostaty i pęcherza moczowego. "EJ dawał mnóstwo charyzmy, energii i irlandzkiego uroku, gdziekolwiek się pojawił. Pozostawia po sobie ogromną pustkę. (...) Odszedł spokojnie w otoczeniu rodziny w Kapsztadzie wczesnym rankiem 20 marca 2025 r. w wieku 76 lat po 12-miesięcznej walce z agresywną postacią raka prostaty" - napisała rodzina w oświadczeniu. Reklama

Nie żyje Eddie Jordan. Już na zawsze pozostanie w pamięci kibiców Formuły 1

Eddie Jordan urodził się 30 marca 1948 roku w Dublinie i przygodę z motorsportem zaczął dosyć późno, bo w wieku 20 lat. Zaczęło się od kartingu. W 1971 roku został kartingowym mistrzem Irlandii. Jeździł w Formule 3 i Formule 2, bo do F1 nigdy nie udało mu się dostać. Stratował również w 24h Le Mans.

Znacznie bardziej znany był z działań spoza kółka. W 1979 roku założył pierwszy zespół, którym był juniorski Eddie Jordan Racing. W 1991 roku wszedł już do Formuły 1 z teamem Jordan, który uważany jest za jeden z najbardziej kultowych teamów w historii "Królowej Motorsportu". Kibice go dziś pamiętają bolid z sezonu 1991, który opatrzony był logo napoju 7Up. W maju 2020 Autosport umieścił bolid Jordan 191 na drugiej pozycji na liście dziesięciu najlepiej wyglądających samochodów w historii Formuły 1.

Ekipa Jordana przez 15 lat rywalizowała w F1. W tym czasie wygrała cztery wyścigi, stawałą łącznie 19 razy na podium, a jej kierowcy dwukrotnie startowali z pole position. Raz Jordan wywalczył podium w klasyfikacji konkstruktorów na koniec sezonu, a było to w 1999 roku, kiedy zajął trzecie miejsce. W ostatnim sezonie w 2005 roku Jordan uplasowałsię na dziewiątej, przedostatniej lokacie w stawce. Reklama

Miał oko do talentów. To on wprowadził Michaela Schumachera do F1

W Jordanie debiutowało wielu znakomitych później kierwoców Formuły 1. To właśnie Eddie Jordan dał szansę Michaelowi Schumacherowi. W 1991 roku Niemiec zaliczył swój pierwszy i jedyny wyścig dla zespołu na torze Spa-Francorchamps, którego nie ukończył. Był to jedyny wyścig Niemca dla tej ekipy. W kolejnym sezonie został zwerbowany przez Bennetona.

W barwach Jordana jeździło kilka dużych nazwisk, takich jak: W barwach zespołu startowali również mistrzowie świata Damon Hill oraz Rubens Barrichello, a także takie postaci, jak Eddie Irvine, Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella i Heinz-Harald Frentzen.