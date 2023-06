Długo nie wytrzymali. Znany zespół zmienia nazwę

Red Bull dysponuje czterema bolidami w stawce już od prawie dwudziestu lat . Juniorska stajnia obecnych mistrzostw świata konstruktorów zadebiutowała w Formule 1 w sezonie 2006 i miała na celu znajdowanie perełek, które w kolejnych latach dostawałyby szansę w zdecydowanie lepiej radzącej sobie seniorskiej ekipie. Tak między innymi drogę od zera do bohatera zaczynał Max Verstappen. W Toro Rosso ścigali się w przyszłości miedzy innymi Carlos Sainz czy Pierre Gasly.

Wraz z biegiem czasu zespół stawał się coraz mniej opłacalny. Od 2020 roku postanowiono zmienić nazwę i promować markę odzieżową AlphaTauri, by choć w ten sposób wykorzystać obecność drugiej stajni w stawce królowej sportów motorowych. Spokój potrwał do śmierci Dietricha Mateschitza, czyli twórcy potęgi Red Bulla. Nowy zarząd podobno rozmyślał nawet o sprzedaży teamu. Ostatecznie skończyło się tylko na słowach i do niczego takiego przynajmniej w najbliższej przyszłości nie dojdzie.