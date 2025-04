Wielka gwiazda za burtą turnieju w Madrycie. Klęska półfinalistki Roland Garros

Iga Świątek w sobotę pokonała Lindę Noskovą i awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie, z kolei następnego dnia swoje mecze rozegrały dwie pozostałe tenisistki z czołowej trójki rankingu WTA - Aryna Sabalenka nie bez problemów, ale poradziła sobie z Elise Mertens, z kolei Jessica Pegula dość nieoczekiwanie została wyeliminowana przez Moyukę Uchijimę.

Ostatnią uczestniczkę czwartej rundy wyłoniło niedzielne starcie Darii Kasatkiny, która od niedawna reprezentuje Australię z inną tenisistką urodzoną w Rosji - Jekateriną Aleksandrową. Dla drugiej z wymienionych zawodniczek mecz w stolicy Hiszpanii był okazją do rewanżu za to, co w sierpniu ubiegłego roku wydarzyło się w Cincinnati - wówczas Kasatkina w meczu pierwszej rundy pokonała ją 6:4, 6:2.