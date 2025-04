Lewandowska zdecydowała o starcie w ostatniej chwili. Do podium sporo zabrakło

Lewandowska wciąż szuka kolejnych inspiracji do swojej pracy w kontekście branży fitness. Tym razem od strony uczestniczki mogła przyjrzeć się wyścigom fitness i wzięła udział w kategorii drużyn mieszanych, gdzie oprócz niej wystąpiła jej koleżanka, Małgorzata Reysner, oraz dwóch kolegów prowadzących na co dzień zajęcia w Edan Studios .

Anna Lewandowska zdecydowała w ostatniej chwili

"Praca zespołowa - to coś, o czym zawsze mówię i w co naprawdę wierzę. Dziś mój team udowodnił jeszcze raz, że wspólnie możemy osiągnąć więcej. Spontaniczna decyzja: HYROX - totalnie było warto! Niesamowite doświadczenie, które na pewno powtórzymy. Postawić przed sobą wyzwanie - to jedyna droga do rozwoju" - napisała na Instagramie Lewandowska, podsumowując wydarzenie.