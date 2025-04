Wstrząs w szatni Realu Madryt, Ancelotti nie wytrzymał. Bezlitosna decyzja

El Clasico zakończone skandalem. Haniebne zachowanie gwiazd Realu Madryt

Potwierdzają się doniesienia ws. przyszłości Ancelottiego. Włoch sam przekazał to piłkarzom

Po ostatnim gwizdku sędziego do wstrząsu miało dojść także w szatni "Los Blancos". Dziennikarz "The Athletic" - Mario Cortega przekazał, że Carlo Ancelotti ogłosił przed swoimi podopiecznymi swoją decyzję o odejściu . Szkoleniowiec zdecydował się już na rozstanie z klubem i zamierza objąć funkcję selekcjonera reprezentacji Brazylii.

"Canarinhos" zabiegali o jego angaż od ponad roku i wygląda na to, że wreszcie ich marzenia się spełnią. Co jednak z posadą trenera Realu Madryt? Według The Athletic ma nim zostać Xabi Alonso. Florentino Perez obrał za cel przekonanie Hiszpana do pozostawienia Bayeru Leverkusen i przenosiny do stolicy Hiszpanii. Ten ponoć ma specjalną "dżentelmeńską umowę" z władzami "Aptekarzy". Ci mają nie robić mu problemów z odejściem do Realu Madryt, jeśli tylko taka będzie jego ostateczna wola.