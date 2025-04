Szalona pogoń Norrisa w Arabii Saudyjskiej. Zmiana na czele klasyfikacji sezonu

Sobotnim kwalifikacjom do niedzielnego wyścigu Formuły 1 na torze w Arabii Saudyjskiej z pewnością nie brakowało emocji. Jednym z faworytów do wygrania tej części rywalizacji był bowiem Lando Norris, który przed wyjazdem do Arabii Saudyjskiej liderował klasyfikacji generalnej tego sezonu z dorobkiem 77 punktów. Brytyjczyk miał jednak sporo pecha i w Q3 skończył na bandzie.