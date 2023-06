Verstappen napisał historię. Jubileuszowe zwycięstwo Red Bulla

W Kanadzie ze względu na deszcz mnóstwo rzeczy działo się już w kwalifikacjach, a następnie po ich zakończeniu . Chociażby sensacyjnie na etapie Q2 jazdę zakończyli Charles Leclerc oraz Sergio Perez. Noc polskiego czasu to natomiast łamiące wieści dla Nico Hulkenberga, którego radość z drugiego pola szybko została zastopowana przez sędziów. Ci wlepili mu karę cofnięcia o trzy pozycje za zbyt szybki powrót do alei serwisowej w trakcie trwania czerwonej flagi. Wszystkiemu z wielkim spokojem przyglądał się Max Verstappen. Holender znów bez większych problemów rozpoczął zmagania na czele stawki, ale za nim na choćby jego najmniejszy błąd czaił się Fernando Alonso. - Mamy szansę wywrzeć presję - zapowiadał.

Swoją szansę wykorzystał ostatecznie nie Hiszpan, a Lewis Hamilton, który popisał się kapitalnym refleksem i błyskawicznie uporał się z reprezentantem Astona Martina. Oczywiście zawodnik jadący w ciemnozielonym aucie nie zamierzał odpuszczać i non stop siedział na ogonie lidera Mercedesa. To oczywiście działało na korzyść odjeżdżającego rywalom Maksa Verstappena. Z rytmu nie wytrąciła go nawet kraksa George’a Russella. Młody Brytyjczyk walczący o podium doprowadził do wyjazdu samochodu bezpieczeństwa, ale zdołał dalej kontynuować wyścig, ponieważ dotoczył się jakimś cudem do alei serwisowej.