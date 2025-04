Dramat wielkiego faworyta. Q3 skończył w bandzie. Spektakularny triumf Verstappena

McLareny zdominowały trzeci trening. Russell znów potwierdził świetną formę

Jako pierwszy na tor w trzecim treningu wyjechał rzecz jasna Gabriel Bortoleto, który w piątek stracił całą godzinę jazdy z powodu problemów z układem paliwowym. Opóźniony wyjazd zanotował za to Yuki Tsuonda, ponieważ mechanicy Red Bulla walczyli jeszcze z uszkodzeniami w bolidzie Japończyka, który w drugiej sesji treningowej uderzył mocno w bandę na 27. zakręcie i rozbił swój pojazd.

Po wyjeździe od razu swoją obecność wyraźnie zaznaczyli kierowcy McLarena. Oscar Piastri z marszu ustanowił najszybszy czas okrążenia, będąc lepszym od kolegi z zespołu Lando Norrisa o 0,085 s. Po kilku minutach swoje czasy poprawiali Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) i Charles Leclerc. Monakijczyk nawet wskoczył na prowadzenie i to mimo nieczystego wyjścia na prostą startową.

Tragedia Norrisa. Rozbił swojego McLarena. Verstappen wygrywa kwalifikacje

O godz. 19:00 ruszyły kwalifikacje do GP Arabii Saudyjskiej. Na początek rywalizacji z garażów wyjechało 14. kierowców, pozostała szóstka zwlekała z pojawieniem się na torze. Pod koniec Q1 doszło do nietypowego zdarzenia. Podczas wyjazdu z garażu przy prawym przednim kole Pierra Gasly'ego zaplątał się koc grzewczy, ale na szczęście nie spowodowało to żadnych problemów. Francuz zatrzymał się zaraz po opuszczeniu boxu, a koc został łatwo zdjęty.