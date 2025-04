Ludzie ostrzegali Szczęsnego, teraz takie wyznanie Polaka. "Nie jest tak źle"

Niesamowitą przygodę w Barcelonie przeżywa Wojciech Szczęsny. Mimo zakończenia kariery pod koniec sierpnia 2024 roku szybko ją wznowił i na początku października dołączył do klubu ze stolicy Katalonii w celu zastąpienia poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Niemiec zmagał się z zerwanym więzadłem rzepki. Mimo początkowej roli zmiennika dla Inakiego Peni Szczęsny na początku 2025 dostał swoją szansę na debiut. Od tamtej pory to on stał się pierwszym wyborem Hansiego Flicka.

